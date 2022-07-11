Kayserispor’da Lung belirsizliği

Kayserispor’da yeni sezon öncesi sözleşmesi biten isimlerden İlhan Parlak, Mustafa Pektemek, Cenk Gönen ve Dimitrios Kolovetsios ile yeniden anlaşıldı. Geçen sezon takımda oynayan ve sezon sonu sözleşmesi biten Yasir Subaşı Konyaspor ile anlaşırken, İbrahim Akdağ ile Uğur Demirok Eyüpspor’a transfer oldu. Sözleşmesi biten isimlerden sadece kaleci Silviu Lung’un durumu belirsizliğini koruyor. Transfer yasağı ve harcama limiti nedeniyle titiz davranan Kayserispor’da yönetim Lung ile anlaşma yolunu bulmaya çalışıyor.