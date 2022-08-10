Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak

Yukatel Kayserispor'da Oliver Kemen ile Joseph Attamah, İstanbulspor maçında da görev alamayacak.

PAYLAŞ
  • 10.08.2022 08:49
  • Güncelleme: 10.08.2022 09:45
Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’da Oliver Kemen ile Joseph Attamah, İstanbulspor maçında da görev alamayacak.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor’da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor. Sakatlıkları bulunan Oliver Kemen ile Joseph Attamah’ın Beşiktaş maçından sonra İstanbulspor maçında da görev alamayacağı duyuruldu.

Kayserispor kulübünden yapılan sağlık bilgilendirmesinde, "Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma meydana gelen Oliver Kemen’in tedavisine devam ediliyor. Ayrıca Sol diz petallar tendonundaki kronik tendinozis ve kısmi yırtık nedeniyle enjeksiyon tedavisini yapılacak olan Joseph Attamah 4 hafta takımdan uzak kalacaktır" denildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Haziran ayı işsizlik oranı düştü

Haziran ayı işsizlik oranı düştü

Dün indirim gelen motorine bugün zam bekleniyor

Dün indirim gelen motorine bugün zam bekleniyor

Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak

Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak

Kayserispor eski başkanı Elmaağaçlı hayatını kaybetti

Kayserispor eski başkanı Elmaağaçlı hayatını kaybetti

Kayseri Şeker'in mali genel kurulunun tarihi ve yeri değişti

Kayseri Şeker'in mali genel kurulunun tarihi ve yeri değişti

Develi'de kırsal mahallelerdeki halı saha yapım çalışmaları devam ediyor

Develi'de kırsal mahallelerdeki halı saha yapım çalışmaları devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

4
Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

5
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

6
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri' hafta sonu başlıyor

‘Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri’ hafta sonu başlıyor

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

DAHA FAZLA
Büyükkılıç: 'İçmeceler, hem doğal bir güzelliğimiz hem de doğal şifa kaynağımız'

Büyükkılıç: “İçmeceler, hem doğal bir güzelliğimiz hem de doğal şifa kaynağımız”

Musiki Cemiyeti'nde fasıl icrası

Musiki Cemiyeti'nde fasıl icrası

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

Kaçak avlanan 3 kişiye suçüstü

Kaçak avlanan 3 kişiye suçüstü

KASKİ'den 'zehirli içme suyu' açıklaması

KASKİ’den ‘zehirli içme suyu’ açıklaması