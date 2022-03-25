Kayserispor'da Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor, milli maç nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. 2 Nisan'da oynanacak olan müsabakada Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon çalışması ve çift kale maç yaptı. Milli takım kampında olan Mame Thiam, Mario Gavranovic, Majid Hosseini ve Emre Demir antrenmanda yer almadı.