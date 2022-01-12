Kayserispor'da defans oyuncusu Onur Bulut'tan büyük başarı
Süper Ligin ikinci yarısına Altay galibiyetiyle başlayan sarı kırmızılılar puanını 27'ye çıkarttı. Yukatel Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği sağ bek oyuncusu Onur Bulut her geçen hafta performansının üzerine koyarak devam ediyor.
- 12.01.2022 17:51
- Güncelleme: 12.01.2022 17:53
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda etkili performansıyla da dikkat çeken Bulut bu sezon atılan 5 gole direkt katkı sağladı. Süper Lig’de geride kalan 20 haftada 19 maçta forma giydi. Ligde Trabzonspor, Karagümrük, Beşiktaş, Yeni Malatya ve Altay maçlarında gol pası verdi.
Alanyaspor maçında da fileleri havalandıran defans oyuncusu Bulut son haftada 1-0 kazanılan Altay maçının gol pasını da veren isim oldu. Atılan golün asistini yapan 27 yaşındaki Onur Bulut maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
BGC
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