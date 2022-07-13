Kayserispor’da bayram izni sona erdi

Sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan daha sonra Erciyes’e çıkan Kayserispor’da futbolculara 3 günlük izin verilmişti. Dün tesislerde bir araya gelen futbolcular bu günü çift idmanla tamamlayacak. Sarı kırmızılı futbolcular Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanında kondisyon ve kuvvet idmanı yaptı.