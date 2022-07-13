Kayserispor'da bayram izni sona erdi
Kayserispor'da futbolculara verilen 3 günlük izin sona erdi ve takım antrenmanlara yeniden başladı.
- 13.07.2022 14:42
- Güncelleme: 13.07.2022 14:42
Sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan daha sonra Erciyes’e çıkan Kayserispor’da futbolculara 3 günlük izin verilmişti. Dün tesislerde bir araya gelen futbolcular bu günü çift idmanla tamamlayacak. Sarı kırmızılı futbolcular Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanında kondisyon ve kuvvet idmanı yaptı.
1ha
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