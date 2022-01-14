Kayserispor'da Adana deplasmanı öncesi son hazırlıklar
Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın konuk olacağı Adana Demirspor maçı için son hazırlıklarını gerçekleştirdi.
- 14.01.2022 11:02
- Güncelleme: 14.01.2022 11:02
Yarın oynanacak olan ve Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde 27 puanla 11’inci sırada bulunan sarı kırmızlılar, Adana Demirspor karşılaşmasını da puanla geçerek yenilmezlik serisini sürdürmeyi planlıyor. Yukatel Kayserispor'da, sakatlığı devam eden Dimitros Kolovetsios, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Kovid-19 testi pozitif çıkan Oliver Kemen ve Afrika Uluslar Kupasında olan Mame Thiam, Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
BGC
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