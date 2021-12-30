Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: 'Kayserispor dünden daha başarılı olacak'

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, sarı kırmızılı takımın başarılı olacağına inandığını ifade ederek, transfer yasağının kaldırılacağını ve gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 09:23
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: 'Kayserispor dünden daha başarılı olacak'
Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, sarı kırmızılı takımın başarılı olacağına inandığını ifade ederek, transfer yasağının kaldırılacağını ve gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, sarı kırmızılı takımın başarılı olacağına inandığını ifade ederek, transfer yasağının kaldırılacağını ve gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, sarı kırmızılı takımın transfer yasağını aşarak kadroya gerekli takviyelerin yapılacağına inandığını söyledi. Asbaşkan Ali Çamlı açıklamasında; "Başkanımız ciddi bir gayret içerisinde. Takımın buralara gelmesinde büyük emek veren ve her şeyini seferber eden birisi. Transfer yasağını aşacağımıza inanıyorum. Takımda transfer 365 gün sürer. Hocamızdan rapor isteyeceğiz. Hocamızın raporu doğrultusunda hareket edeceğiz. Ancak transfer işleri parayla oluyor. İnşallah dün bu takımı nasıl milyonlarca lira kasasından para vererek bu işleri buralara getirdiyse başkan, mutlaka kafasında bir plan program vardır" dedi.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Kayserispor, yarın bugünden daha iyi olacak. Buna inanın. Biz inanıyoruz. Çok iyi çalışan bir takımımız var. İnşallah başarılı olacak. Kayserispor ile ilgili endişe duymuyorum. Biz Hikmet hocaya inanıyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz. Hikmet hoca zaten başarısız olursa kendisi gider. Hikmet hoca işini yapıyor. Artık hoca konusunun konuşulması kabak tadı verdi. Biz hoca konuşmak istemiyoruz" ifadelerinde bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
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