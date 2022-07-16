Kayserispor, Ankaragücü ile hazırlık maçı yaptı

 Kayserispor yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştığı Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

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  • 16.07.2022 21:12
  • Güncelleme: 16.07.2022 21:12
Kayserispor, Ankaragücü ile hazırlık maçı yaptı

Kayserispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında MKE Ankaragücü ile hazırlık maçı yaptı. Kayserispor tesislerinde oynanan hazırlık maçına Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, şu 11’le çıktı: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Nurettin, Ali Karimi, Bertolacci, Thiam, Kemen, Emrah, Mustafa.Sarı kırmızılı takımda ikinci yarıda oyuna giren isimler: Cenk Gönen, Uzodimma, Arif, Ramazan, Mane, Campanharo, Mensah, Cardosso, Gökhan ve Gavranovic oldu. Kayserispor, müsabakanın 5’nci dakikasında öne geçti. Penaltı atışında topun başına geçen Mame Thiam Kayserispor’u öne geçirdi. MKE Ankaragücü 29’uncu dakikada beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda sarı lacivertli takımdan Atakan kafa golü ile skoru dengeledi. Kayserispor76’ncı dakikada tekrar öne geçti. Kayserispor’un sol kanattan gelişen atağında Mane’nin asistini iyi değerlendiren Cardosso topu ağlata attı. Ankaragücü 2 dakika sonra ikinci kez dengeledi. Sol kanattan gelişen Ankaraücü atağında Federico skoru 2-2’ye getirdi. Maçta başka gol olmadı.

1ha

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