Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Ligin 20’nci haftasında evinde Altay ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, çalışmalarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve güçlendirme çalışması yaptı. Kayserispor’da Altay maçı öncesi 4 eksik bulunuyor.

