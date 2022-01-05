Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor
Kayserispor, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Pazar günü evinde oynayacağı Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
- 05.01.2022 23:20
- Güncelleme: 05.01.2022 23:20
Süper Ligin 20’nci haftasında evinde Altay ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, çalışmalarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve güçlendirme çalışması yaptı. Kayserispor’da Altay maçı öncesi 4 eksik bulunuyor.
BGC
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