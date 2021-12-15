Kayserispor Alt Yapısına yeni Koordinatör

Yukatel Kayserispor alt yapısında görev değişikliği oldu. Alt Yapı Koordinatörlüğüne Tolga Şanbay getirildi.

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  • Güncelleme: 15.12.2021 16:02
Kayserispor Alt Yapısına yeni Koordinatör
Yukatel Kayserispor alt yapısında görev değişikliği oldu. Alt Yapı Koordinatörlüğüne Tolga Şanbay getirildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor alt yapısında görev değişikliği oldu. Alt Yapı Koordinatörlüğüne Tolga Şanbay getirildi.

Bir yandan sportif, bir yandan kurumsal olarak başarıya ulaşmanın gayreti içerisinde olan Yukatel Kayserispor, alt yapıya da önem veriyor. Sarı kırmızılılar, son yılların en önemli hamlesini gerçekleştirerek alt yapı koordinatörlüğüne Tolga Şanbay’ı getirdi. Daha önce 16 yıldır antrenörlük yapan, 9 sezon Fenerbahçe futbol akademisinde, 3 sezon Altınordu futbol akademisinde görev üstlenen son 1,5 sezonda da Erzurumspor’da Alt Yapı Koordinatörü olarak görev yapan Tolga Şanbay, Kayserispor’da göreve başladı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile konuşarak geleceğin Kayserispor’unu oluşturmak adına kolları sıvadıklarını söyleyen Tolga Şanbay, "Kayseri’de ve Kayserispor’da büyük bir potansiyel var. Önce Kayseri’yi ardından Türkiye’yi tarayarak geleceğin Kayserispor’unu kurma adına bir havuz oluşturacağız. Alt yapıdaki eksiklerimizi belirledik. Bunları giderdikten sonra muhakkak karşılığını almaya başlayacağız. Bu noktada bana inanan sayın başkan Berna Gözbaşı’na teşekkür ediyorum. Umarım çalışmalarımızın karşılığını hep beraber alırız" dedi.

İhlas Haber Ajansı

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