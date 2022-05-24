Kayserispor'a bilboardlı destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Yukatel Kayserispor'a verdiği destek şehir dışına taşarak, İstanbul, Ankara ve İzmir'in cadde ve sokakları Kayserispor bilboardlarıyla donatıldı.

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  • 24.05.2022 13:39
  • Güncelleme: 24.05.2022 13:45
Kayserispor'a bilboardlı destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Yukatel Kayserispor’a verdiği destek şehir dışına taşarak, İstanbul, Ankara ve İzmir’in cadde ve sokakları Kayserispor bilboardlarıyla donatıldı.

Kadir Has Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada 4-2’lik galibiyet elde ederek Ziraat Türkiye Kupası finaline yükselme başarısı gösteren Yukatel Kayserispor’un sevgisi her şehirde adından söz ettiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla İstanbul Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için ‘Türkiye Kupası Finalinde Kayserispor’umuza Başarılar’ yazılı 116 pankart ve yayınlanan billboard ile Kayseri’yi kırmızı-sarı renge boyamıştı. Başkan Büyükkılıç, şehrin en işlek cadde ve sokaklarına da Kayserispor bayrağı astırmıştı. Ayrıca, bu sevgi sadece Kayseri ile sınırlı kalmadı. Kayseri’nin marka takımı Yukatel Kayserispor İstanbul, Ankara ve İzmir’de de renkleriyle şehirlere heyecan kattı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in en işlek caddelerinde ve sokaklarında kupa finali öncesi ’İnanıyoruz’ ve ’Kupa Kayseri’ye Gelecek’ mesajlarını içeren bilboardlarla donatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da gerçekleşecek karşılaşma için Kayserispor taraftarına ücretsiz ulaşım imkânı sundu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirde karşılaşmanın tribün heyecanında takip edilmesi için de karşılaşmanın Cumhuriyet Meydanı’nda dev ekrandan yayınlanmasını sağlayacak ve maç öncesi ünlü sanatçı Eypio coşkulu bir konser verecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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