Kayserispor 9 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 maçından galibiyet alamadı.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 09:53
Kayserispor 9 maçtır kazanamıyor
Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 maçından galibiyet alamadı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 maçından galibiyet alamadı.

Süper Lig 16.haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. İki takım ligde 51. kez karşılaştı. Beşiktaş ile Kayserispor arasında bugüne kadar oynanan 51 müsabakada 9 maç berabere bitti. Sarı Kırmızılı takım 12 kez kazanırken Siyah Beyazlı takım ise 30 kez gülen taraf oldu. Bu maçlarda Beşiktaş ise 86 gol atarken Kayserispor ise 50 gol üretebildi.

4-2 biten maç sonrasında Beşiktaş, Kayserispor’a karşı sahasındaki galibiyet sayısını 21’e çıkardı. 3 maçın berabere bittiği iki takım arasında İstanbul’da oynanan maçlarda Kayserispor sadece 2 kez kazandı. İstanbul’da oynanan 26 maçta Beşiktaş 60 gol atarken, Kayserispor ise 20 gol attı.

Beşiktaş bu maçlarda en farklı galibiyetini 4-0’lık sonuçla aldı. Kayserispor İstanbul’da son olarak 2011-2012 sezonunda kazandı. Sarı Kırmızılılar, o sezon rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. İki takım arasında İstanbul’da oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

1973-1974 Beşiktaş-Kayserispor 3-0

1974-1975 Beşiktaş-Kayserispor 2-0

1979-1980 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

1985-1986 Beşiktaş-Kayserispor 3-0

1992-1993 Beşiktaş-Kayserispor 1-0

1993-1994 Beşiktaş-Kayserispor 1-0

1994-1995 Beşiktaş-Kayserispor 4-1

1995-1996 Beşiktaş-Kayserispor 4-1

1997-1998 Beşiktaş-Kayserispor 4-1

2004-2005 Beşiktaş-Kayserispor 3-2

2005-2006 Beşiktaş-Kayserispor 0-0

2006-2007 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

2007-2008 Beşiktaş-Kayserispor 0-0

2008-2009 Beşiktaş-Kayserispor 1-0

2009-2010 Beşiktaş-Kayserispor 0-1

2010-2011 Beşiktaş-Kayserispor 4-2

2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0-2

2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3-1

2013-2014 Beşiktaş-Kayserispor 2-1

2015-2016 Beşiktaş-Kayserispor 4-0

2016-2017 Beşiktaş-Kayserispor 2-2

2017-2018 Beşiktaş-Kayserispor 2-0

2018-2019 Beşiktaş-Kayserispor 2-0

2019-2020 Beşiktaş-Kayserispor 4-1

2020-2021 Beşiktaş-Kayserispor 3-1

2020-2021 Beşiktaş-Kayserispor 4-2

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İhlas Haber Ajansı

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