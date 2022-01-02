Kayserispor 85 kez oyuncu değişikliği yaptı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in ilk yarısında 85 kez oyuncu değişikliği yaptı.

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  • 02.01.2022 09:28
  • Güncelleme: 02.01.2022 09:28
Kayserispor 85 kez oyuncu değişikliği yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in ilk yarısında 85 kez oyuncu değişikliği yaptı.

Süper Lig’in ilk yarısını 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor, oynadığı 19 maç ta 85 kez oyuncu değişikliği yaptı. Ligde en çok oyuncu değişikliği yapan takım 93 kez ile Galatasaray olurken, Karagümrük de 91 kez oyuncu değişikliğine gitti. Yukatel Kayserispor’un 85 kez oyuncu değişikliği yaptığı ligin ilk yarısında 74 kez oyuncu değişikliği yapan Altay en az oyuncu değişikliğine giden ekip oldu.

İHA

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