Kayserispor 5 hafta sonra kazandı
Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı kırmızılı ekip, 5 maç sonra ilk galibiyetini almış oldu.
- 10.04.2022 07:49
- Güncelleme: 10.04.2022 07:49
2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32’nci haftasında Göztepe ve Kayserispor karşı karşıya geldi. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan maçta Kayserispor sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
GOOOLLL… Dakika 8’de Emrah Başsan Kayserispor’u öne geçiren golü attı. Konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topla ceza alanına giren Emrah, ortaya çevirmek istediği topu yeniden önünde buldu. Emrah ceza alanı sağ çaprazdan köşeye doğru sert vurdu ve top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 0-1
GOOOLLL… Dakika 26’da Kemen farkı 2’ye çıkardı. Kayserispor’un Ramazan’la sağ kanattan kullandığı serbest vuruşla kale alanı önünde savunmadan seken topa Kemen uçarak kafa vurdu ve topu ağlara yolladı: 0-2
GOOOLLL… Dakika 45’de Di Santo farkı bire indirdi. Göztepe’nin sağ kanattan gelişen atağında Yalçın’ın savunma arkasında derinlemesine gönderdiği topu Halil Akbunar ceza alanına çevirdi. Lung’un kale ağzında sektirdiği topu yakın mesafeden Di Santo tamamladı: 1-2
Maçın ilk yarısı Kayserispor’un 2-1 üstünlüğüyle son buldu.
GOL İPTAL: Dakika 63’de ani gelişen Kayserispor atağında Kemen’in rakip yarı alanın ortalarından derinlemesine gönderdiği pasla sol kanattan içeri sokulan Thiam, çaprazdan yaptığı vuruşla kaleciden seken topu tekrar tamamlayıp ağlara yolladı ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 41’e yükseltirken ev sahibi Göztepe 27 puanda kaldı. 5 maç sonra kazanan sarı kırmızılı ekip, maç fazlasıyla ligin 14’üncü sırasına yerleşti. Yukatel Kayserispor, ligin 33’üncü haftasında 15 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:30’da Çaykur Rizespor’u konuk edecek.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Göztepe Gürsel Aksel
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
GÖZTEPE: Piric, Kerim, Dino, Kahraman, Moubandje, Obinna, Yalçın, Tijanic, Halil, Lourency, Di Santo.
KAYSERİSPOR: S. Lung, Ramazan, M. Hosseini, Mert, L. Carole, Emrah, J. Attamah, Campanharo, O. Kemen, M. Thiam, Mustafa.
GOLLER: Dk. 8 Emrah Başsan, Dk. 26 O. Kemen( KAYSERİSPOR)- Dk. 45 F.Di Santo (GÖZTEPE)