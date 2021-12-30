Kayserispor 30 bin kişiye oynadı

Yukatel Kayserispor bu sezon oynadığı iç saha maçlarında toplam 30 bin 340 kişiye oynadı.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 09:27
Kayserispor 30 bin kişiye oynadı
Yukatel Kayserispor bu sezon oynadığı iç saha maçlarında toplam 30 bin 340 kişiye oynadı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor bu sezon oynadığı iç saha maçlarında toplam 30 bin 340 kişiye oynadı.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunun ilk yarısında sahasında 9 maça çıkan Yukatel Kayserispor, toplam 30 bin 340 seyirciye top oynadı. İç saha maçlarına Adana Demirspor ile başlayan ve Sivasspor ile noktalayan sarı kırmızılı takım en çok seyirciyi ligin 6. haftasında oynanan Galatasaray maçında topladı. Bu maçı 5 bin 979 taraftar takip ederken ligin 2. haftasında oynanan Adana Demirspor maçını ise bin 848 seyirci tribünde takip etmişti. Kayserispor’un sahasında oynadığı maçlarda tribüne gelen seyirci sayısı şöyle;

2.Hafta Adana Demirspor 1.848

4.Hafta Kasımpaşa 2.366

6.Hafta Galatasaray 5.979

8.Hafta Trabzonspor 3.927

11.Hafta Karagümrük 2.835

13.Hafta Göztepe 3.241

15.Hafta Antalyaspor 3.163

17.Hafta Gaziantep FK 2.413

19.Hafta Sivasspor 4.568

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