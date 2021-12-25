Kayserispor 3 puana şartlandı

Yukatel Kayserispor sahasında oynayacağı Sivasspor maçını kazanarak ilk yarıyı moralli noktalamak istiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman ise, sahaya 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

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  • Güncelleme: 26.12.2021 08:20
Kayserispor 3 puana şartlandı
Yukatel Kayserispor sahasında oynayacağı Sivasspor maçını kazanarak ilk yarıyı moralli noktalamak istiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman ise, sahaya 3 puan için çıkacaklarını söyledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor sahasında oynayacağı Sivasspor maçını kazanarak ilk yarıyı moralli noktalamak istiyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman ise, sahaya 3 puan için çıkacaklarını söyledi.

Süper Lig’in 19.haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün yapacağı son çalışma ile maç saatini beklemeye çekilecek olan sarı kırmızılı futbolcular, sahasında kazanıp ligin ilk yarısını moralli bitirmek istiyor.

Kadir Has Stadında oynanacak maç için antrenmanlarını teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdüren sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah ile Dimitrios Kolovetsios yarınki maçta görev alamayacaklar. Teknik direktör Hikmet Karaman, sahalarında oynayacakları müsabakaya 3 puan için çıkacaklarını ifade ederek taraftarın da desteğini istedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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