Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 3 maçtır galibiyete hasret.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 17:36
Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor
Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 3 maçtır galibiyete hasret.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 3 maçtır galibiyete hasret.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde son oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 4-2 mağlup olan sarı kırmızılılar ligin 17. haftasında Gaziantep FK ile 0-0 ve ligin 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. 3 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar son oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sahadan beraberlikle ayrıldı ve puanını 21 yaptı. Kayserispor son 3 maçta 4 gol atarken kalesinde ise 6 gol ördü. Kayserispor ilk yarının son maçında Pazartesi günü sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılıların oynadığı son 3 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Beşiktaş-Kayserispor 4-2

Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

Yeni Malatyaspor-Kayserispor 2-2

İHA

Kayseri Gündem
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