Kayserispor 3 maçtır kaybetmiyor

Kayserispor, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı. Sarı Kırmızılılar, 3 maçta 5 puan topladı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor oynadığı son 3 maçında mağlup olmadı. Sahasında Fenerbahçe’ye 4-0 yenildikten sonra deplasmanda Göztepe ile karşılaşan sarı kırmızılılar, 2-1 kazanmıştı. Sonrasında sahasında oynadığı Rizespor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, dün oynadığı Antalyaspor maçından da 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

Son 3 maçında 4 gol atıp 3 gol yiyen sarı kırmızılılar 5 puan topladı. Kayserispor, bu hafta sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.