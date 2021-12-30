Kayserispor 3 kez kırmızı kart gördü

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 19 haftalık diliminde 39 kez sarı kart görürken 3 kez de kırmızı kart gördü.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 09:31
Kayserispor 3 kez kırmızı kart gördü
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 19 haftalık diliminde 39 kez sarı kart görürken 3 kez de kırmızı kart gördü.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’in 19 haftalık diliminde 39 kez sarı kart görürken 3 kez de kırmızı kart gördü.

Yukatel Kayserispor, 24 puan topladığı 19 maçta 39 kez sarı kart 3 kez de kırmızı kart gördü. Sarı kırmızılı ekipte 3 isim kırmızı kart gördü. Kayserispor’da Dimitrios Kolovetsisos, Mario Gavranovic ve Onur Bulut kırmızı kart gören isimler oldu. Takımda en çok sarı kart görenler ise 6 sarı kart ile İbrahim Akdağ olurken, 3’er sarı kartla Uğur Demirok, Silviu Lung, Olivier Kemen, Gustavo Campanharo ve Majid Hosseini takip etti. Yukatel Kayserispor’da sarı kart ve kırmızı kart gören isimler şunlar;

İbrahim Akdağ: 6 sarı

Uğur Demirok: 3 sarı

Silviu Lung: 3 sarı

Dimitrios Kolovetsios: 3 sarı / 1 kırmızı

Majid Hosseini: 2 sarı

Gustavo Campanharo: 3 sarı

Olivier Kemen: 3 sarı

Onur Bulut: 2 sarı / 1 kırmızı

Lionel Carole: 2 sarı

Ramazan Civelek: 2 sarı

Carlos Mane: 2

Yasir Subaşı: 1 sarı

Emrah Başsan: 1 sarı

Joseph Attamah:1 sarı

Miguel Cardoso: 1 sarı

Gökhan Sazdağı: 1 sarı

Bernard Mensah: 1 sarı

Mame Baba Thiam: 1 sarı

İlhan Parlak: 1 sarı

Emre Demir: 1 sarı

Mario Gavranovic: 1 kırmızı

İHA

Kayseri Gündem
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