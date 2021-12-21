Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 2 maçtır galibiyete hasret.

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  • Güncelleme: 21.12.2021 15:25
Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor
Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 2 maçtır galibiyete hasret.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 2 maçtır galibiyete hasret.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde son oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş’a kaybederken Yukatel Kayserispor, ardından Gaziantep FK ile ise berabere kaldı.

2 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar son oynadığı Gaziantep FK maçında aldığı beraberlikle ayrıldı ve puanını 20 yaptı. Kayserispor son 2 maçta 2 gol atarken kalesinde ise 4 gol ördü. Sarı kırmızılıların oynadığı son 2 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Beşiktaş - Kayserispor 4-2

Kayserispor - Gaziantep FK 0-0

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İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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