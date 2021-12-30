Kayserispor 19 maçta 27 gol attı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de rakip filelere 19 maçta 27 gol attı.

Süper Lig’in ilk yarısını 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor, oynadığı 19 maçta rakip ağlara 27 gol atabildi. Sarı kırmızılı ekip, ligin ilk yarısının en fazla gol atan takımlar arasında yer aldı. 20 takımın mücadele ettiği ligde Kayserispor adına en çok gol atan isim Mame Baba Thiam oldu. Senegalli isim 9 gole imza koyarken Mario Gavronovic 6 golle ikici sırada yer aldı. Bernard Mensah, Emrah Başsan, Mustafa Pektemek de 2’şer gol attı. Joseph Attamah, İlhan Parlak, Onur Bulut, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Miguel Cardoso ise 1’er gol attılar. Yukatel Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:

Mame Baba Thiam:9 gol

Mario Gavranovic: 6 gol

Mustafa Pektemek: 2 gol

Bernard Mensah: 2 gol

Emrah Başsan: 2 gol

Gökhan Sazdağı:1 gol

Onur Bulut: 1 gol

Joseph Attamah:1 gol

Dimitrios Kolovetsios: 1 gol

İlhan Parlak: 1 gol

Miguel Cardoso: 1gol