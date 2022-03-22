Kayserispor 14. sıraya geriledi
Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.
- 22.03.2022 15:04
- Güncelleme: 22.03.2022 16:33
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor, Karagümrük mağlubiyeti sonrasında puan durumunda 14. sıraya geriledi.
Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligin 30. haftasını 38 puanla noktaladı. Haftaya 10. sırada giren sarı kırmızılılar, 3-0’lık Karagümrük yenilgisi sonrasında 4 basamak birden gerileyerek 14. sırada kendine yer buldu.
Bu hafta sonu milli aradan ötürü maç yapmayacak Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.
İHA
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