Haberler / / Kayserispor:0 GaziantepFK:0 (mac devam ediyor) Kayserispor:0 GaziantepFK:0 (mac devam ediyor) PAYLAŞ 19.12.2021 16:03 Güncelleme: 19.12.2021 17:07 Etiketler # HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı Kentsel dönüşüm 'de 224 aileye anahtarları teslim edildi Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı Erciyes'te kayak sezonu açıldı Talas Belediyesi'nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası Çok Okunanlar 1 MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir 2 Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım 3 MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI 4 Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü 5 Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret 6 Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Erol Bulut: 'Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik' Hikmet Karaman: 'Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi' DAHA FAZLA Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü 4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla yakalandı Sarıoğlan İlçesi'ne 2021 yılında 7 milyon 166 Bin TL yatırım yapıldı. MHP İl başkanı İncetoprak: 'Kayseri, akıl tutulması yaşayan bir siyasi figüre kanmaz, bu çürük zihniyete Kayseri’den destek çıkmaz.'