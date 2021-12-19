Kayserispor:0 GaziantepFK:0 (mac devam ediyor)

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  • Güncelleme: 19.12.2021 17:07
Kayserispor:0 GaziantepFK:0 (mac devam ediyor)

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