Kayserili pehlivanlar Türkiye Şampiyonası'nda

Şanlıurfa'da düzenlenen Gençler Greko-Romen A Güreş müsabakalarında elde ettikleri dereceler ile gruptan çıkmayı başaran Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Güreş takımı, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

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  • 24.01.2022 15:57
  • Güncelleme: 24.01.2022 17:04
Kayserili pehlivanlar Türkiye Şampiyonası'nda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şanlıurfa’da düzenlenen Gençler Greko-Romen A Güreş müsabakalarında elde ettikleri dereceler ile gruptan çıkmayı başaran Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Güreş takımı, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Gençler Greko - Romen A Güreş grup müsabakaları Şanlıurfa’nın ev sahipliğinde yapıldı. Grup müsabakalarına Kayseri’yi temsilen katılan Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Güreş takımı sporcuları 3 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük derecesi ile Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA

Kayseri Gündem
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