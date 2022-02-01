Kayserili fotoğrafçı karı sanata dönüştürdü

Kayseri'de yaşayan ve uzaydaki gözlemlerini sosyal medyada paylaşarak ülke çapında ve dünyada ünlenen astrofotoğrafçı Betül Türksoy, Kayseri'de karın yağmasını eğlence açısından bir fırsata çevirdi. Türksoy, boş ve düz bir arazide yürüyerek ortaya bir motif çıkardı. Türksoy'un bu anları sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Asıl mesleği mimarlık olan ve 2019 yılında çektiği bir fotoğrafı NASA tarafından günün fotoğrafı seçilen astrofotoğrafçı Betül Türksoy, çalışmalarını sürdürüyor.