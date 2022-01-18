Kayseri'yi karlı ve soğuk bir hafta bekliyo

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 18 – 22 Ocak 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri merkezde sıcaklık en yüksek 3 - 4 derecelerde, en düşük sıfırın altında 17 derece olması bekleniyor.

Kayseri ve ilçelerinde bugün (salı) günü kar yağışlı bir hava olması tahmin ediliyor. Yarın il ve ilçelerde karlı yağışın devam edeceği gözüküyor. Perşembe günü cok bulutlu bir hava hakim olacağı beklenirken Cuma günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

PINARBAŞI, SARIZ ve TOMARZA DONACAK

Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçeleri, 18 – 22 Ocak haftasını, hava durumu olarak Kayseri merkez değerlerine yakın geçirecek. Ancak soğuk hava bu ilçelerde iyiden iyiye kendini hissettirecek. Özellikle perşembe günü Tomarza'da termometrelerin eksi 13’ü, Sarız’da eksi 11'i ve Pınarbaşı’nda eksi 12'yi dereceyi görmesi bekleniyor.