Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

. Ataş, "Diyanet İşleri Başkanı, Diyanetin kurucusu Atatürk'ü rahmetle anmayı düşünüyor mu?" diye sorarken, Altun'un da kaç yerden maaş aldığı konusunda bilgi istedi. Milletvekili Ataş, savunma sanayisi konusunda da hak ettiği yatırımları alamayan Kayseri'yi de bir kez daha Meclis gündemine taşıyarak, "Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mıdır?" diye sordu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) vatandaşın sesi olmaya, ülkenin ve Kayseri'nin sorunlarını gündeme getirip, çözüm aramaya devam eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başta olmak üzere "görevi" dışındaki açıklamaları ve siyasilere verdiği cevaplarla gündeme gelen ve tepki toplayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a tepki gösterdi.

Ataş, aynı zamanda hak ettiği yatırımları alamayan Kayseri'yi de bir kez daha Meclis gündemine taşıdı.

KAYSERİ'YE SAVUNMA SANAYİSİ YATIRIMI YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde sorular yönelten Ataş, "1926 yılında Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu, 3 organize sanayi bölgesi, 16 sanayi sitesi, 1 serbest bölgesi, 2 teknoloji geliştirme bölgesi, Hava İkmal, Ana Tamir, TAKSAN, ASPİLSAN gibi önemli sanayi kuruluşları ve jeopolitik konumuyla da her türlü yatırıma uygun Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mıdır?" diye sordu. Ataş, ayrıca" Savunma sanayisinde yerlilik oranı hangi kriter ve verilere göre yüzde 80 hesaplanmıştır" sorusunu da Oktay'a yöneltti.

DEVLET GÖREVLİSİ SIFATINI BIRAKIP SİYASETE NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ YERDEN MAAŞ ALIYOR?

Milletvekili Dursun Ataş, Meclis'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a da tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı: Siyasilere cevap vermekten başka ne iş yaptığı bilinmeyen, devletin memuru olması gerekirken AKP propagandası yapan İletişim Başkanı, devlet görevlisi sıfatını bırakıp siyasete ne zaman başlayacaktır? Ayrıca, İletişim Başkanı kaç yerden maaş almaktadır?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI, DİYANETİN KURUCUSU ATATÜRK'Ü RAHMETLE ANMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?

Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri Başkanına da tepki gösteren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, "Diyanet İşleri Başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Diyanet İşleri Başkanlığının kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anmayı düşünüyor mu? Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden din görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapmış mı veya yapacak mıdır?