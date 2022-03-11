Kayseri'ye lapa lapa kar yağdı

Kayseri’de etkisini gösteren mart karı kenti beyaza bürürken, ilde eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri’de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, sabaha karşı arttı. Yağan kar ile beraber kent beyaza bürünürken, sürücüler de karla kaplı yollarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yolları açmak için çalışma başlattı. Sabaha yoğun kar yağışı ile uyanan vatandaşlar da karın bereket olduğunu söyleyerek, mutluluklarını ifade etti.

Öte yandan, etkisini artıran kar yağışı ile beraber kentteki bütün ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi, kamuda çalışan hamile, engelli ve gazi personeller de idari izinli sayıldı. Ayrıca, Kayseri Üniversitesi’nde de kar yağışı nedeniyle üniversitenin merkez ve ilçe kampüslerinde eğitime 1 gün ara verildi.