Kayseri yağışlı bir hafta geçirecek
Kayseri ve ilçelerinde yağışlı ve parçalı bulutlu bir hafta içi geçmesi bekleniyor. Kent genelinde sıcaklıklar ise yaklaşık 25 dereceler civarında olacak.
- 16.05.2022 11:49
- Güncelleme: 16.05.2022 11:50
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 16-20 Mayıs 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri ve ilçelerinde Salı, Perşembe ve Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Diğer günler ise parçalı bulutlu olacak. Kent merkezinde ortalama sıcaklığın en yüksek 25 dereceyi, en düşük ise 7 dereceyi görmesi tahmin ediliyor.
İLÇELERDE HAVA DURUMU
Yapılan hava tahminlerine göre Kayseri'nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:
Akkışla: En düşük 9, en yüksek 21 derece
Bünyan: En düşük 7, en yüksek 22 derece
Develi: En düşük 9, en yüksek 23 derece
Felahiye: En düşük 6, en yüksek 24 derece
Hacılar: En düşük 7, en yüksek 21 derece
İncesu: En düşük 8, en yüksek 25 derece
Özvatan: En düşük 5, en yüksek 23 derece
Pınarbaşı: En düşük 5, en yüksek 20 derece
Sarıoğlan: En düşük 7, en yüksek 23 derece
Sarız: En düşük 3, en yüksek 21 derece
Tomarza: En düşük 4, en yüksek 22 derece
Yahyalı: En düşük 6, en yüksek 23 derece
Yeşilhisar: En düşük 9, en yüksek 24 derece.