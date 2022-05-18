Kayseri Valisi olan Çiçek, eski görev yerinden böyle uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Mülkiye Başmüfettişi görevine alındı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri Valisi olarak atandı. Her iki vali de bugün görev yaptıkları şehirlerden ayrıldı.

Kayseri Valisi olan Gökmen Çiçek, binlerce Afyonkarahisarlı tarafından uğurlandı. Çiçek, veda töreniyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herkese teşekkür etti. Afyonkarahisar için “gizemli şehir” benzetmesinde bulunan Çiçek, “Gizemli Şehir Afyonkarahisar’a bugün veda vakti. 2 yıla yakın süre görev yaptığım bu güzel şehirden bugün ayrılıyorum ama Afyonkarahisar’ı da kalbimde götürüyorum. Afyonkarahisar’ı çok sevmiş ve severek de çalışmıştım. Hoşça kal Afyonkarahisar!” ifadelerine yer verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in, bugün akşam saatlerinde Kayseri’ye gelerek görevine başlaması bekleniyor.