Kayseri Valisi Çiçek: '3 gündür belediyelerin yaptığı yatırımların büyüsü altındayım'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mevlana Kütüphanesi’nin tanıtım töreni yapıldı. Büyükşehir’in 8’inci kütüphanesi olarak hizmet vermeye başlayan Mevlana Kütüphanesi’nin tanıtım töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek; "Çok şey yapılmış burada. Özellikle 3 gündür Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yaptığı yatırımların büyüsü altındayım" dedi.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi’nde faaliyet gösteren Mevlana Kütüphanesi’nin tanıtım törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve ilçe sakinleri katıldı. Program, Kuran-ı Kerim’i güzel okuma dünya birincilerinden hafız Ahmet Sarıkaya’nın, Kuran tilaveti ile başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada; Talas’ın üniversiteler şehri olduğunu, kitap dostu bir bölge olduğunu, en güzel imkânları sunacak şekilde kütüphane hediye ettiklerini söyledi.

"Teknofest gençliği yetişsin istiyoruz"

Kütüphanelerin donanımlı, gereksinimlere cevap verecek nitelikte olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Talasımız elbette ki üniversiteler şehri, öğrenci yoğun. Gerçekten kitap dostyu bir bölge. Böyle olunca gelen talepleri gözardı edemedik, yavrularımıza en güzel imkanları sunacak şekilde ’bir kütüphane de biz hediye edelim’ dedik. Çok şükür hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde yavrularımızın merkez kütüphanelere taşınması değil kütüphaneleri taşraya taşımak suretiyle onların yararlanmasını sağlayacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Böyle olunca hem öğrencilerimiz memnun oluyor hem de biz daha çok yavrumuza ulaşıyoruz. Bu güne kadar 800 bin civarında yavrumuzun kütüphanelerden yararlandığını paylaşırken 188 bin civarında da kayıtlı kütüphanelerden yararlanan kayıtlı üyemizin olduğunu paylaşmak istiyoruz. Elbette kütüphanelerimiz donanımlı, gereksinimlere cevap verecek şekilde. Bilgiye kısa zamanda ulaşmak kolay hale gelmiştir. Yeter ki dijitali esir alan anlayışla teknofest gençliği yetişsin istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise kadim bir şehirde olduklarını dile getirerek, “Biraz önce bir kütüphanenin temelini attık, bugün bir kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Emin olun Kayseri’de bundan sonra da en güzel işleri göreceksiniz. Bu hizmete imza atan değerli başkanımıza yaptığı güzel hizmetlerden dolayı, Kayseri’deki bütün belediyelerimize ağabeylik ettiğinden dolayı, her bir ilçemize hizmet götürmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Allah nice güzel hizmet ödülleri versin” şeklinde konuştu.

"3 gündür belediyelerin yaptığı yatırımların büyüsü altındayım"

Afyonkarahisar Valisi iken Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Kayseri Valiliği’ne atanan, 18 Mayıs tarihinde de kentteki görevine başlayan Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında; "3 gündür Kayseri’deyim. 3 gün önce bu güzel şehre atandım. Atandığım gün Özhaseki Bakanımla konuşurken demişti ki; ’Valim, hayal ettiğin her şeyi yap. Hayal ettiklerin Kayseriliye yapılmıştır, ya Memduh Başkan şimdi yapıyordur ya da beraber yapacağız’ demişti. Yapmaya yapacağız da zaten çok şey yapılmış burada. Özellikle 3 gündür Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yaptığı yatırımların büyüsü altındayım. Özellikle kütüphanecilik manasında genellikle il merkezlerinde büyük bir kütüphane olur ama herkesin ulaşması kolay olmaz. Ama Kayseri’de bambaşka uygulama yapmış belediyelerimiz, kütüphaneleri çocuklarımızın ayaklarına götürmüş. Kayseri Büyükşehir Belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da; “Kütüphanemiz hayırlı olsun. Çok değerli Büyükşehir Belediye başkanımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. İnşallah yapımı planlanan Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki büyük kütüphanenin de temelini en kısa zamanda atmak üzere saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, protokol, tanıtım töreni gerçekleştirilen Mevlana Kütüphanesi’ni gezerken, gençlere ve çocuklara, sürpriz etkinlikler yapılırken, hediye kitaplar takdim edildi.