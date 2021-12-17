Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri şehitlerini andı

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarsı iznine çıkan komandoları taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 asker, Kayseri Üniversitesi tarafından anıldı.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 15:06
Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri şehitlerini andı
Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarsı iznine çıkan komandoları taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 asker, Kayseri Üniversitesi tarafından anıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde çarsı iznine çıkan komandoları taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısında şehit düşen 15 asker, Kayseri Üniversitesi tarafından anıldı.

Terör saldırısının yaşandığı şehit komandolar durağı önünde yapılan anma programına Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu ile senato üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel katıldı. Saldırının yaşandığı durağa çelenk bıraktıktan sonra açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa 17 Aralık 2016’da hafızlara kara bir leke olarak kazınan hain terör saldırısını hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Rektör Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi’nin mensupları olarak beş yıl önce pırıl pırıl vatan evlatlarına yönelik, haince ve kalleşçe düzenlenen terör saldırısını kınamak ve 15 vatan evladımızı saygıyla, rahmetle, minnetle ve duayla anmak etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bu coğrafyada geçmişten günümüze varlığını sürdürürken hem bu bölgenin lideri hem de huzuru, güvenliği ve teminatıdır. Bu vatanın her çocuğu, bu vatanın her karış toprağını kanının son damlasına kadar, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Çanakkale’den günümüze ve sonsuza kadar dünya var olduğu sürece koruyacaktır. Bu vesile ile bütün şehitlerimizi ve özellikle beş yıl önce burada şahadet şerbetini içen 15 Mehmetçiğimizi saygıyla, rahmetle, minnetle ve duayla anıyoruz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından Rektör, rektör yardımcıları ve senato üyeleri; şehit komandolar durağına karanfil bıraktı ve şehitler için dua etti.

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İhlas Haber Ajansı

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