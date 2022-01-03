Kayseri Ulaşım'dan personeline 'Verimli Sürüş Eğitimi'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kayseri Ulaşım A.Ş., şoför kadrosunda çalışan 525 personele, sağlıklı ve güvenli sürüş teknikleriyle ilgili eğitimler verdi. İki hafta boyunca ayrı ayrı gruplar halinde gerçekleştirilen 2 bin 511 saatlik eğitimde şoförlere verimli sürüş teknikleri de anlatıldı.

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  • 03.01.2022 11:04
  • Güncelleme: 03.01.2022 11:27
Kayseri Ulaşım'dan personeline 'Verimli Sürüş Eğitimi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kayseri Ulaşım A.Ş., şoför kadrosunda çalışan 525 personele, sağlıklı ve güvenli sürüş teknikleriyle ilgili eğitimler verdi. İki hafta boyunca ayrı ayrı gruplar halinde gerçekleştirilen 2 bin 511 saatlik eğitimde şoförlere verimli sürüş teknikleri de anlatıldı.

Ulaşım A.Ş. tarafından verilen eğitimlerde, güvenli sürüşün önemine vurgu yapılarak hangi gıda maddelerinin uyku getirip getirmediği, kronik hastalıkların olumsuz etkileriyle başa çıkabilme yolları gibi konularda teorik bilgiler anlatıldı. Güvenli sürüş kavramının, sürücünün otobüs üzerindeki kabiliyeti değil, bireyin trafikteki davranış kalitesi ve uyumu olduğunu vurgulandı.

Harikalar Diyarı Bilim Merkezi yanında bulunan boş arazide gerekli önlemler alınarak şoförlere pratik eğitimler de verildi. Şoförün, kullandığı aracın özellik ve limitlerini iyi bilerek, araçta sürüş hâkimiyeti sağlayabilmesi için güvenli sürüş tekniklerinin altı önemle çizildi.

Verilen eğitim ile katılımcılara doğru sürüş alışkanlıkları kazandırıp, trafik kazalarının önüne geçmek ve sarf edilen yakıt tüketim oranını azaltmak hedeflendi.

Eğitimler panik fren, slalom, engel kaç gibi birçok konuda pratik ve teorik olarak sürücülere aktarıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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