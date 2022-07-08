Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 6 bin 720 vatandaşa ulaşılırken çeşitli konularda bilgilendirici 4 bin 109 broşür dağıtıldı.

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  • 08.07.2022 13:09
  • Güncelleme: 08.07.2022 14:25
Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 6 bin 720 vatandaşa ulaşılırken çeşitli konularda bilgilendirici 4 bin 109 broşür dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü genel faaliyet ve çalışmalarında, 2 site apartman sorumluluk alanı huzur toplantısı ile resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 6 bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan vatandaş görüşmelerinde bin 943 bilgilendirme faaliyeti yapıldı; engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik 12 sosyal yardım faaliyeti, 3 etkinlik olmak üzere 15 sosyal etkinlik ile suç mağduru vatandaşlara yönelik 20 destek ziyareti gerçekleştirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce; 82 kadın vatandaşa Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtılması ve kullanılması hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı, hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenlik kamerası taktırılması konusunda 18 işyeri ve konuta bilgilendirme çalışması yapıldı. Toplum Destekli Polislik çalışmaları çerçevesinde asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine 7 bildirim, güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili kurumlara 12 metruk yapı bildirimi olmak üzere 19 bildirimde bulunuldu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce e-posta, dilekçe, vb. 57 talep ve şikâyetler cevaplanarak gereği yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen ’İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi’ çerçevesinde, 6-8 Haziran 2022 tarihleri arasında kentte düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar İl Seçmesine 13 sporcu ile katılım sağlandı. 8 birincilik, 3 üçüncülük derecesi ile 8 altın, 3 bronz madalya kazanıldı. 14-20 Haziran 2022 tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Kayseri Emniyet Spor Kulübü olarak 13 sporcu ile katılım sağlandı ve 1 birincilik, 1 üçüncülük derecesi ile 1 altın, 1 bronz madalya kazanıldı. Bir sporcu Türkiye birincisi, bir sporcu ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü proje, genel faaliyet ve çalışmalarında 01-30 Haziran tarihleri arasında 6 bin 720 vatandaşa ulaşıldı, genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık, Kadın Acil Destek (KADES) konuları ile ilgili 4 bin 109 adet broşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı.

İHA

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