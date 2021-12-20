Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Esentepespor ligin 8.haftasında oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor'u 2-1 mağlup etti. Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada rakibini Fatih Atik ve Ömer Öztürk'ün golleri ile yenen Esentepespor zirve takibini sürdürdü.

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  • Güncelleme: 20.12.2021 09:48
Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Esentepespor ligin 8.haftasında oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor'u 2-1 mağlup etti. Vali Muammer Güler Stadı'nda oynanan zorlu doksan dakikada rakibini Fatih Atik ve Ömer Öztürk'ün golleri ile yenen Esentepespor zirve takibini sürdürdü.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Esentepespor ligin 8.haftasında oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor’u 2-1 mağlup etti. Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan zorlu doksan dakikada rakibini Fatih Atik ve Ömer Öztürk’ün golleri ile yenen Esentepespor zirve takibini sürdürdü.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Rıza Öztürk xx, Muhammed Boylu xx, Seyfullah Cesur Gemici xx

Kocasinan Şimşekspor: Ahmet Taş x, Abdulkadir Söyler xx, Furkan Yiğit Yılmaz x, Halil Yönlü x, Mehmet Yıldız x, Karahan Karahan x, Halil Aladağ xx, Talha Özyürek xx, Mehmet Kıraç x, Murat Kıraç x, Batuhan Bozkurt x

Esentepespor: Numan Öztürk xx, Adem Yönel xx, Canberk Yalçın xx, Bayram Çiçek xx, Fatih Atik xx, Hüseyin Can Uçar xx, Muhammed Gazi Öztürk xx, Erdem Demir xx, Ömer Öztürk xx, Ahmet Köksal xx, Muhammed Enes Öztürk xx

Goller: Abdulkadir Söyler dk. 29 (Kocasinan Şimşekspor), Fatih Atik (penaltı) dk. 35, Ömer Öztürk dk. 65 (Esentepespor)

Kırmızı Kart: Fatih Atik dk 89, Abdullah Yakup Boyraz dk 90 (Esentepespor)

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İhlas Haber Ajansı

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