Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu 7.haftasında Esentepespor ile Kayseri Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Esentepespor rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni 4-1 ile geçerek 3 puanın sahibi oldu.

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  • Güncelleme: 13.12.2021 09:37
Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu 7.haftasında Esentepespor ile Kayseri Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Esentepespor rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ni 4-1 ile geçerek 3 puanın sahibi oldu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu 7.haftasında Esentepespor ile Kayseri Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Esentepespor rakibi Kayseri Gençlerbirliği’ni 4-1 ile geçerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu

Hakemler: Ahmet Çıtak xx, Nail Berkan Sarıkaya xx, Kadir Çelikbaş xx

Esentepespor: Abdullah Yakup Boyraz xx, Yusuf Öztürk xx, (Canberk Yalçın xx dk.46), Ahmet Köksal xxx, (Metehan Dinçer xx dk.63), Muhammet Enes Öztürk *** Hüseyin Can Uçar xxx, (Mustafa Yıldırım x dk.86), Erkan Boyraz xx, Muhammet Gazi Öztürk xx, Bayram Çiçek xxx, Ömer Öztürk xx, Erdem Demir xx, Fatih Atik xxx,

Kayseri Gençlerbirliği: Şaban Hakan Salih x, Yavuz Selim Kılıçaslan x, Ömer Altınsoy x, Yunus Emre Şahin x, Sedat Kurt x, Tahir Can Çeçen x, Hacı Mert Cingöz x, Mustafa Şafak x, Yunus Emre Mert x, (Batuhan x dk.75) Menduh Çökük x, (Ali Bıyık x dk.65), Samed Aydın x, (Kubilay Kaan x dk.79)

Goller: Ahmet Köksal dk.26, Fatih Atik dk.39 ve 65, Metehan Dinçer dk.81 (Esentepespor), Yunus Emre Mert dk.31 (Kayseri Gençlerbirliği)

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