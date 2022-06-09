Kayseri Şeker, yeni fabrikalar alabilir

Kayseri Şeker Fabrikası’nın 8 Haziran 2018 tarihinde ihale sonucu satın aldığı Turhal Şeker Fabrikası’nın son taksitinin ödenmesi nedeniyle kutlama yapıldı. Turhal’da düzenlenen törene, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Tokat Milletvekili ve Anayasa Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanvekili, Turhal İlçe Belediye Başkanı İlker Bekler, İlçe Belediye Başkanları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Adliye, emniyet ve jandarma teşkilatlarının yöneticileri, kamu kurum yöneticileri, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanları, oda başkanları, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

‘BİZİM EN İYİ YAPTIĞIMIZ İŞ ŞEKER ÜRETMEKTİR’

Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Turhal Şeker Fabrikası’nın Türkiye’nin 4’üncü şeker fabrikası olduğunu anımsatarak işletmesini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Akay, “Aslında bizim yaptığımız iş gerçekten örnek bir iş, bu örnek işin geliştirilmesi lazım. Kayseri Şeker bu istikamette yoluna devam ederse birliğini bütünlüğünü korursa, arkadaşlarımız hep beraber aynı anlayış gönül birliği içerisinde bu işi yönetme arzusunu devam ettirirlerse, çiftçimiz kendisine hizmet edenleri iyi anlar ve onlarla beraber hareket ederse Kayseri Şeker Fabrikası yakın bir gelecekte daha çok fabrika alır. Bizim en iyi yaptığımız iş şeker fabrikası yönetmektir, pancar üretmektir, şeker üretmektir. Bunu geliştirmek bizim için önemli bir hedeftir. Onun için biz gücümüz yettiği sürece bu istikamette yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ ŞEKER OLARAK YENİ FABRİKALAR ALABİLİRİZ’

Turhal Şeker’i rekabet kurulunun izin verdiği ölçüde büyütmek istediklerini belirten Akay, “Bizim ufkumuz aslında çok geniştir. Yurt dışında da bize teklifler geliyordu fakat biz daha ziyade Türkiye’de bu işi biraz daha geliştirip öyle yurt dışına yönelmek istediğimiz için o konularda şimdilik firene basmış durumdayız. Yurt içinde daha fazla gelişme konusunda adımlar atacağız. Yeni yatırımların yapılması çok mümkün değil, izin alınmak mümkün değil ama şeker fabrikaları satılacak olursa onlardan yeniden almak durumundayız. Rekabet kurulunun izin verdiği ölçüde bunları gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Asıl hedeflerinin çiftçilerin üretim yaptıkları her konuda çiftçilerle ortak sözleşme yaparak o ürünleri sadece tarlada yetiştirmek değil aynı zamanda değerlendirmek olduğunu belirten Hüseyin Akay, “Bunun altyapısını oluşturuyoruz. Yaptırdığımız lisanslı depolar, diğer çiftlikler ve ona benzer gelişmeler çiftçimizin ürününü en iyi şekilde değerlendirme amacıyla yapıldı. Biz bu sektörün lider kurucusuyuz öncü kuruluşuyuz” dedi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise Kayseri Şeker’in Turhan Şeker fabrikasını almasına çok sevindiğini belirterek, “ İlimiz tarımı için pancar ekicileri için çok daha güzel yarınların habercisi olmasını diliyorum, saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

‘VATANDAŞIMIZIN KAYBETMEDİĞİ BİR MODELDEN BAHSEDİYORUZ’

Tokat ve çevresinde yetişen yeşilliklerin, ürünlerin Türkiye’ye mal olmuş ürünler olduğuna vurgu yapan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, “Bugün burada hem pancar ekicisi olup da çiftçimizde ürettiği pancarı biraz daha fiyatı yüksek olur mu diye bekleyen çiftçimiz var. Aynı zamanda da onu elinde şeker olarak üretip bunu fiyatı biraz daha düşse diyen vatandaşımızda var. Yani düşük fiyatla, yüksek fiyat arasındaki paradoksu yönetiyoruz. O yüzden çiftçimizin ve hayvan üreticimizin kazandığı ama vatandaşımızdan kaybetmediği bir modelden bahsedeceğiz. İşte A tipi C tipi kotaları dolduran ve onun daha fazlasını üreten bir çiftçi yapısıyla beraberiz. O yüzden emeği geçen, buraya emek veren her iki tarafa da hayırlı olsun diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören temsili tapu takdimi ile son buldu.