Kayseri Şeker şampiyon sporcularını ödüllendirdi

Kayseri Şekerspor Kulübü sporcularından Milli Takım mayosuyla Avrupa Şampiyonu olan Emre Mutlu ve Avrupa ikincisi olan Abdullah Toprak Kayseri Şeker'de düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, başarılarından dolayı her iki sporcuyu da kutlayarak, kapalı spor salonu müjdesi verdi.

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  • 12.03.2022 09:56
  • Güncelleme: 12.03.2022 10:14
Kayseri Şeker şampiyon sporcularını ödüllendirdi
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Kayseri Şekerspor Kulübü sporcularından Milli Takım mayosuyla Avrupa Şampiyonu olan Emre Mutlu ve Avrupa ikincisi olan Abdullah Toprak Kayseri Şeker’de düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, başarılarından dolayı her iki sporcuyu da kutlayarak, kapalı spor salonu müjdesi verdi.

7-13 Mart tarihlerinde Bulgaristan’ın Filibe şehrinde düzenlenen U 23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na Türkiye Güreş Milli Takımı kadrosunda katılarak altın ve gümüş madalya kazanan Kayseri Şeker Spor Kulübü sporcuları Emre Mutlu ve Abdullah Toprak düzenlenen törenle ödüllendirildi. Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen törene AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile AK Parti il başkan yardımcıları da katıldı. Büyük sevince ve coşkuya sahne olan törende konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çok büyük gurur ve onur yaşadıklarını, Kayseri Şeker olarak ata sporu güreşe destek sağlamanın, Güreş Milli Takımına sporcu vermenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Başkan Akay, salon sporları için Kayseri Şeker’e kapalı spor salonu kazandıracaklarının müjdesini verdi. Törende konuşan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, başarılarından dolayı sporcuları ve Kayseri Şeker Spor Kulübü’nü tebrik etti. Yıldız, Kayseri Şeker’de spora verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Törende daha sonra 55 Kg’da Avrupa Şampiyonu olan Emre Mutlu ile 72 Kg’da Avrupa ikincisi olan Abdullah Toprak’a madalyaları takıldı, ödülleri verildi.

İHA

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