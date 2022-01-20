Kayseri Şeker'de istifa
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu ve denetim komitesi üyesi olan Metin Demircan istifa etti.
- 20.01.2022 20:20
- Güncelleme: 20.01.2022 20:20
Kayseri Şeker Fabrikası yönetiminde istifa yaşandı. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Metin Demircan’ın istifa ettiği öğrenildi. Demircan’ın istifa dilekçesi yönetime ilettiği bildirildi.
Metin Demircan’ın istifa sebebi ise henüz belli değil. Şeker yönetiminden de şu ana kadar konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
BGC
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