Kayseri Şeker'de istifa

Kayseri Şeker Fabrikası yönetiminde istifa yaşandı. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Metin Demircan’ın istifa ettiği öğrenildi. Demircan’ın istifa dilekçesi yönetime ilettiği bildirildi.

Metin Demircan’ın istifa sebebi ise henüz belli değil. Şeker yönetiminden de şu ana kadar konuyla ilgili açıklama yapılmadı.