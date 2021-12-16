Pancar avans fiyatı 720 tl/ton

Kayseri Şeker, pancar üreticilerinin yükselen girdi maliyetlerini dikkate alarak, sürdürülebilir tarım ve çiftçinin gelirini artırma yolunda önemli bir hamle daha yaptı. 2022-2023 üretim yılı için, pancar avans fiyatını 16 polar pancar bedeline yüzde 71.42 oranında zam yaparak, 720 lira olarak belirledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Avans fiyatın belirlenmesi, çiftçinin önünü görmesi, planlamasını yapması ve pancardan para kazanacağını şimdiden bilmesi açısından büyük önem arz ediyor dedi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 16.12.2021 17:19
Pancar avans fiyatı 720 tl/ton
Kayseri Şeker, pancar üreticilerinin yükselen girdi maliyetlerini dikkate alarak, sürdürülebilir tarım ve çiftçinin gelirini artırma yolunda önemli bir hamle daha yaptı. 2022-2023 üretim yılı için, pancar avans fiyatını 16 polar pancar bedeline yüzde 71.42 oranında zam yaparak, 720 lira olarak belirledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Avans fiyatın belirlenmesi, çiftçinin önünü görmesi, planlamasını yapması ve pancardan para kazanacağını şimdiden bilmesi açısından büyük önem arz ediyor dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker, pancar üreticilerinin yükselen girdi maliyetlerini dikkate alarak, sürdürülebilir tarım ve çiftçinin gelirini artırma yolunda önemli bir hamle daha yaptı. 2022-2023 üretim yılı için, pancar avans fiyatını 16 polar pancar bedeline yüzde 71.42 oranında zam yaparak, 720 lira olarak belirledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Avans fiyatın belirlenmesi, çiftçinin önünü görmesi, planlamasını yapması ve pancardan para kazanacağını şimdiden bilmesi açısından büyük önem arz ediyor" dedi.

Pancar üreticilerinin verimini ve gelirini artırmayı her zaman kurumsal hedefleri arasına koyan Kayseri Şeker, son günlerde artan girdi maliyetleri sonrasında pancar ekip ekmemekte tereddüt yaşayan üreticilere adeta ilaç oldu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay liderliğinde Türkiye’de rol model haline gelen Kayseri Şeker, 2022-2023 üretim yılı için açıklanan pancar bedeli avans fiyatında da rekor kırdı. Şeker sektöründe öncü ve ilk uygulamalarıyla öne çıkan Kayseri Şeker, rekor avans fiyat açıklamasıyla son günlerde gübre, ilaç, mazot, elektrik başta olmak üzere girdi maliyetlerine gelen zamlar sonrasında üretim yapıp yapmama noktasında karar aşamasında bulunan üreticilere adeta ’can suyu’ oldu. Şeker tarihinde ilk kez Kayseri Şeker tarafından avans niteliğinde açıklanan pancar bedelinin 720 TL’ye çıkması; pancar üreticilerinin önünü görmesi, planlama yapmasının yanında pancardan para kazanabileceğini şimdiden bilmesi açısından büyük önem taşıyor. İç Anadolu Bölgesi’nde sürdürülebilir tarım ve yüksek verimliliğin öncelikli hedefleri arasında olduğuna vurgu yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Gün birlik, beraberlik günüdür. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Pancar çiftçimizin hangi şartta üretim yaptığını çok iyi biliyoruz. Çiftçilerimizin üretimlerini artırması ve daha fazla kazanması için planlama yapıyoruz” dedi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Son günlerde ülkemizde yaşanan ani fiyat artışları, tüm sektörü olduğu gibi bizleri ve pancar üreticilerimizi de etkilemektedir. Fabrikaları güçlendirmenin yanında asıl sahipleri olan üreticilerimizi de düşünmek durumundayız.

Gübre, mazot, ilaç, elektrik başta olmak üzere girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi çiftçilerimizin önünü görmesini zorlaştırıyor. Çiftçi kazanmalı ki, fabrikalar daha fazla üretim yapsın, yeni istihdam alanları oluştursun ve ülkeye daha fazla katkı sağlasın. Bu bilinçle bizler de, 2022-2023 üretim yılı için avans fiyatını şimdiden açıklayarak A kotası pancar avans bedeline yüzde 72,42 oranında zam yaptık. 16 polar için 420 TL/Ton olan pancar bedeli avans fiyatını 720 TL/Ton’a çıkardık. Üreticilerimiz ümitlerini kaybetmesinler, morallerini bozmasınlar. Kayseri Şeker olarak bu manada gücümüzün en son noktasına kadar çiftçimizin ayakta kalması ve üretimlerini artırması için çaba göstereceğiz."

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek

Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

Başkan Büyükkılıç TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

Başkan Büyükkılıç TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu

ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödül aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödül aldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur

Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur

DAHA FAZLA
Hızlı tren müjdesini verdi

Hızlı tren müjdesini verdi

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol

Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK'

Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK'

Bakan Karaismailoğlu: 'Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar'

Bakan Karaismailoğlu: 'Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar'