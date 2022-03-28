Kayseri polisinden 'kitap' operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığının okullara gönderdiği ders kitaplarının hurdacıya satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde satın alma memuru tutuklanırken, depo görevlisi ve hurdacı serbest bırakıldı.

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  • 28.03.2022 20:43
  • Güncelleme: 29.03.2022 09:44
Kayseri polisinden 'kitap' operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Milli Eğitim Bakanlığının okullara gönderdiği ders kitaplarının hurdacıya satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde satın alma memuru tutuklanırken, depo görevlisi ve hurdacı serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen ders kitaplarının bir hurdacıda olduğu ihbarını değerlendiren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kitapların peşine düştü. Melikgazi ilçesi Sivas yolu üzerindeki bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, burada hurda yığınları içerisine gizlenmiş 4 bin 800 kilogram kitap ele geçirdi. Araştırmalarını genişleten polis ekipleri, alınan ifadeler doğrultusunda 11 bin 400 kilogram kitabın daha hurdacıya satıldığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 6 bin 600 ton kitabı Ankara’nın Elmadağ ilçesi girişinde bir tırda ele geçirdi. Ele geçirilen kitapların yeniden sayımı yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. Operasyonda İl Milli Eğitim Müdürlüğü satın alma memuru M.B., depo görevlisi A.Ö. ve hurdacı E.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.B. çıkarıldığı mahkemece ‘zimmete para geçirme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, depo görevlisi ve hurdacı serbest bırakıldı.

Kitapların kullanma süresi 5 yıl

Ele geçirilen kitapların 2020 yılında basıldığı, 5 yıl kullanma süresi olduğu öğrenildi. Kentte daha önce de Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği kaynak kitapların depolarda saklandığı ve okul yöneticilerinin velileri kaynak kitap almaya zorladığı iddia edilmişti.

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İHA

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