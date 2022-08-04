Kayseri Pancar Kooperatifinin 69'uncu Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek

Kayseri Pancar Kooperatifinin 69'uncu Olağan Mali Genel Kurulu 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 

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  • 04.08.2022 10:07
  • Güncelleme: 04.08.2022 10:07
Kayseri Pancar Kooperatifinin 69'uncu Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek

Kayseri Pancar Kooperatifinin 69'uncu Olağan Mali Genel Kurulu 27 Ağustos Cumartesi günü saat 10:00'da Kayseri Fuar alanında bulunan Kadir Has Spor salonunda gerçekleştirilecek. Genel Kurul öncesi açıklama yapan Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Genel Kurul üreten aziz çiftçilerimiz için önem arz etmektedir. Çünkü; Kooperatif üyeliğinden sahtecilik suçu nedeniyle çıkarılmış bir eski yönetici artık yasal olarak kooperatif üyeliği hiç bir şekilde mümkün değilken, pancar ekimi ile ve çiftçilikle hiçbir ilgisi olmayan bir kısım şahıslarla birlikte yapılacak genel kurul İçin ham bir hayal peşindedirler. Üreten aziz çiftçilerimiz; pancar bedelinin ödenmediği, banka kapılarında günlerce beklediği, hakkının gasp edildiği, Kayseri Şeker’in iflasa sürüklendiği v.s. bir süreci yeniden yaşamak istemiyorsa Kooperatifine ve Kayseri Şeker’e sahip çıkmak durumundadır. Daima ileriye gitmek için, daha çok kazanmak ve kazancını zamanında almak için, hadsizlere derslerini vermek için" ifadelerini kullandı.

1ha

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