Kayseri OSB yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Sanayi Odası, Kocasinan Belediyesi ve Ticaret Borsası’na iade-i ziyaretlerde bulundu. Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerince gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi günün ilk ziyaretini Kayseri Sanayi Odası’na yaptı. Ziyarete Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu’nun yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur ile Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç ve Emre Erkahyaoğlu katıldı. Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyelerinin yer aldığı ziyarette Kayseri’deki üretimle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette ayrıca Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu’na günün anısına plaket verdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Kayseri Sanayi Odası’nın ardından Kocasinan Belediyesi’ne geçti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile yapılan görüşmede Mübarek Ramazan ayı tebrik edildi ve bu ay dolayısıyla yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ziyaretin sonunda Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi’ni gezdirdi ve burada verilen hizmetlerle ilgili bilgi aktardı.

Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri günün son ziyaretini Kayseri Ticaret Borsası’na gerçekleştirdi. Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile yapılan görüşmede Kayseri’nin sanayi üretiminin yanı sıra tarımsal üretimle de ön planda olduğu belirtilerek bu konudaki çalışmalara değinildi.