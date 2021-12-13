Kayseri OSB atık su ekipmanların tamirini yapıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki ekipmanlarının tamir ve bakımını kendisi yaparak önemli bir tasarruf sağlıyor. Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla zaman ve iş gücü kaybını da önlüyor.

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  • Güncelleme: 13.12.2021 11:38
Kayseri OSB atık su ekipmanların tamirini yapıyor
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki ekipmanlarının tamir ve bakımını kendisi yaparak önemli bir tasarruf sağlıyor. Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla zaman ve iş gücü kaybını da önlüyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Atık Su Arıtma Tesisi’ndeki ekipmanlarının tamir ve bakımını kendisi yaparak önemli bir tasarruf sağlıyor. Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla zaman ve iş gücü kaybını da önlüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan Atık Su Arıtma Tesisi; ilk yatırım, işletme ve ekipman kalitesiyle örnek bir tesis olarak hizmet veriyor. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Atık Su Arıtma Tesisi’nin işletmesinde önemli bir tasarruf da sağlıyor. Tesiste kullanılan pompa, mikser, karıştırıcı gibi tüm ekipmanların tamir ve bakımları tamamıyla Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.

Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tamir ve bakım işler zaman ve iş gücü kaybını da önlüyor.

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İhlas Haber Ajansı

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