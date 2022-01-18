Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yönetim kurulu yeniden şekillendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan üç sanayicinin yenide göreve dönmesinin ardından yönetim kurulu yeniden şekillenerek görev dağılımı yaptı.

Yunus İmamoğlu, Şaban Andaç ve Mustafa Katırcıgil’in yönetim kuruluna geri dönmesinin ardından yeni yönetim kurulu, bu üç ismin yanı sıra Emre Erkahyaoğlu ve Murat Yibur’dan oluştu. Beş kişilik yönetim kurulu toplanarak görev dağlımı yaptı.

Buna göre Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını Yunus İmamoğlu, Başkanvekilliğini ise Murat Yibur üstlendi.