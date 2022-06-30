Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisine ’zimmet’ ve ’kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği’ iddiasıyla açılan davanın 3. duruşması görüldü.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanıklar Tahir Nursaçan, Ş.Ö., S.S., Ö.B. ve S.A. katılmazken, OSB Eski Bölge Müdürü A.Y. ve avukatı da salonda hazır bulundu. Davada Eski Fen İşleri Şefi A.E. ve sanayiciler de hazır bulundu. Ayrıca davaya konu olan cep telefonları ile ilgili zimmet listesinde adları geçen 17 kişinin de konu ile ilgili tanıklıklarına başvuruldu.

Kayseri OSB Eski Bölge Müdürü A.Y., mahkemede verdiği ifadesinde, “Sahte meskenler ile ilgili üzerime atılan suçları kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme tarafından eksikliklerin tamamlanması adına diğer tanıkların dinlenmesi için, dava 6 Ekim 2022 tarihine ertelendi.