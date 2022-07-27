Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü'nde bayrak değişimi

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne Yakup Gültekin getirildi.

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  • 27.07.2022 15:34
  • Güncelleme: 27.07.2022 17:12
Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü'nde bayrak değişimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne Yakup Gültekin getirildi.

Gültekin, Kayseri OSB Yönetim Kurulu kararı ile 20 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Bölge Müdürlüğü’ne atandı. 1973 Kayseri doğumlu olan Yakup Gültekin, Samsun-19 Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. Gültekin, 1997 yılında Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde çevre mühendisi olarak işe başladı. Daha sonra Çevre Yönetim Müdürlüğü görevini üstlenen Yakup Gültekin, Kayseri OSB’de Atık Su Arıtma Tesisi’nin kurulması başta olmak üzere pek çok çalışma yürüttü.

2019 yılında “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nden Kaynaklanan Atıksuların Kirlilik Yüklerinin Belirlenmesi ve Atıksu Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi” konulu teziyle Çevre Yüksek Mühendisi olan Gültekin, 25 yıldır Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde görev yapıyor.

İHA

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