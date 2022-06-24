Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın: 'Kavgasız, gürültüsüz yeni bir dönem başlatıyoruz'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yeni başkanı seçilen Mehmet Yalçın, 4 yıl boyunca kavgasız gürültüsüz yeni bir dönemin başladığını ifade ederek beyaz bir sayfa açacaklarını söyledi. 

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  • 24.06.2022 19:18
  • Güncelleme: 24.06.2022 19:20
Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın: 'Kavgasız, gürültüsüz yeni bir dönem başlatıyoruz'
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Kayseri OSB Olağanüstü Genel Kurulu, heyecanı yaşandı. OSB Fuar Alanı’Nda gerçekleştirilen genel kurulda, 394 oy alan Mehmet Yalçın yeni başkan seçildi. Rakibi Tahir Nursaçan ise 206 oy aldı.

Genel kurulu sonrası 1HA’ya açıklama yapan Mehmet Yalçın, “Çok güzel bir seçim süreci geçti. Kimseyi kırmadan, dökmeden, kötü söz konuşmadan gayet güzel bir seçim süreci oldu. Demokratik bir ortamda da geçti. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Hizmet eden Tahir Nursaçan’a ve önceki başkanlarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sanayicimiz bize bir görev verdi. Biz bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. OSB’ye yepyeni, bembeyaz tertemiz bir sayfa bekliyor. 4 yıl boyunca artık kavgadan gürültüden uzak tertemiz bir sayfa açacağız” şeklinde konuştu. 

KİRACIOĞLU: “HER ŞEY SANAYİCİLERİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİNDİ”

OSB’ne Sahip Çık Platformu Başkanı Bekir Okay Kiracıoğlu da, “İlk başta biz kendi adayımızı çıkartmıştık. Aday sayısı 3’e çıkınca mücadele içinde olduk. Amaçlarımız ve yapılacak işlerin aynı olduğunu gördükten sonra birleşme kararı aldık. Çok doğru bir karar olduğunu görmekteyiz. Kayseri için seçilen arkadaşlarımızın her şeyi yapacaklarını ve onların ellerinde daha iyi günlere geleceğini düşünüyorum. Tahir (Nursaçan) beyin adaylığı konusunda 3 gündür bir gerilme vardı. Biz platform olarak aday olması gerektiğini söyledik. Mehmet Yalçın başkan ve ekibinin de olmasını istedik çünkü demokrasinin masada olması gerektiğini söylüyoruz. Tahir (Nursaçan) başkan, ‘Seçimle gelen seçim ile gitmelidir’ demişti. Şimdi OSB’de bir seçim telaşı kalmayacak. Ben bu liste e olmayacağımı söyledim. Bazı gelişmeler ben adaymışım gibi göstermeye başladı. Seçim başlayana kadar benim ismimi bekliyorlardı. Hiçbir zaman ben adayım demedim. Yeni seçilen arkadaşlar bizden ne isterlerse yardım etmeye hazırız. Burada amaç OSB’nin gelişmesi. Her şey sanayicilerin haklarını savunmak içindi. Bundan sonra savunacağımızı göstermiş olduk” diye konuştu.

1ha

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