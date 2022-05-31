Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 30 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre nisan ayında Kayseri ihracatı geçen yılın nisan ayına göre yüzde 30,67 oranında artarken, bu artış geçen aya göre yüzde 4,83 olarak gerçekleşti.

TÜİK 2022 yılı nisan ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Nisan ayı ihracatımız, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 30,67 artışla 390 milyon 445 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ilk dört aylık artışımız ise yüzde 20,55 oranında gerçekleşerek 1 milyar 341 milyon 538 bin dolar oldu. Aylık bazda ise 4,83 oranında bir artışa sahibiz” dedi. 2022 yılı nisan ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi.

Yılsonu hedeflerine adım adım ilerlediklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci; “Kayseri olarak ihracatta yılın ilk çeyreğinde son derece başarılı bir performans gösterdik. Yılın ikinci çeyreğinde de yüksek performansımızı devam ettirerek yılsonu hedefimizi yakalamak istiyoruz. Kayseri üretimi ve yatırımı arzulayan bir il. Potansiyelimize baktığımızda daha gidecek çok yolumuz var. Yani yatırımlarla birlikte inşallah önümüzdeki yıllarda hem ihracatta hem de üretimde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Yaptıkları ihracat ve üretimle ülke ekonomisine katkı sunan başta üyelerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.