Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 22 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre mayıs ayında Kayseri ihracatı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 22,11 oranında arttı.

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  • 30.06.2022 12:18
  • Güncelleme: 30.06.2022 12:29
Kayseri'nin İhracatı Geçen Yıla Göre Yüzde 22 Arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre mayıs ayında Kayseri ihracatı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 22,11 oranında arttı.

TÜİK 2022 yılı mayıs ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Mayıs ayı ihracatımız, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 22,11 artışla 305 milyon 538 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ilk beş aylık artışımız ise yüzde 20,83 oranında gerçekleşerek 1 milyar 646 milyon 974 bin dolar oldu. Aylık bazda bir miktar düşüş olsa da önümüzdeki aylarda bunu rahatlıkla telafi edecek kapasiteye sahibiz” dedi. 2022 yılı mayıs ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, kablo ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya, ABD ve Irak’ın ilk üç sırayı aldığını söyledi. Tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Kayseri olarak ihracatta iyi bir ivme yakaladıklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci; “Geçen yıl hem pandemi hem de tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen 3,6 miyar dolar ihracat yaparak bir rekora imza atmıştık. Bu yıl da 4,3 milyar dolar civarında ihracat hedefimiz var. İnşallah bir aksilik olmazsa bu rakamı da rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyorum. İhracatımızın büyük bir kısmını da Avrupa ve Amerika’ya yapıyoruz, buda ne kadar kaliteli mal ürettiğimizin bir kanıtı. Kayserimizin bir özelliği de biz ihracatımızın yarısı kadar ithalat yapıyoruz. Yani ülkemize döviz katkısı yapan, artı değer üreten bir iliz. Sanayicilerimiz her türlü zorluğa rağmen, üretim ve ihracat rekorlarıyla bir kez daha Türk ekonomisinin belkemiği olduğunu ispatlamış oldu. Yaptıkları ihracat ve üretimle ülke ekonomisine katkı sunan başta üyelerimiz olmak üzere tüm ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

İHA

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